XI Commissione “Lavoro pubblico e privato” della Camera dei deputati

Roma, 11 luglio 2023

Audizione del Dirigente il Servizio Sistema integrato lavoro, istruzione e formazione dell’Istat Nicoletta Pannuzi

In questa memoria vengono proposti alcuni elementi conoscitivi utili all’esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1275 Conte, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Nel corso della precedente legislatura l’Istat è stato audito più volte sui temi oggetto di intervento delle disposizioni, sia nell’ambito dell’esame di alcuni provvedimenti – confluiti in parte nelle proposte di legge in esame – sia nella discussione sulla “Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea”.

Le analisi che mostreremo quest’oggi ripropongono, aggiornandoli, alcuni contributi che avevamo presentato in quelle sedi. Le proposte di legge in esame hanno come finalità l’attuazione dell’articolo 36 della Costituzione in materia di giusta retribuzione. In particolare, essi precisano criteri e principi direttivi (campo di applicazione, trattamento economico di riferimento, aggiornamento all’inflazione, sanzioni in caso di violazioni) alla base dell’istituzione per legge di un salario minimo orario, pur con condizioni e modalità differenti.

La memoria che predisposta, redatta utilizzando diverse fonti statistiche a disposizione dell’Istituto, si compone di tre sezioni: