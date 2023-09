Commissioni congiunte

V Programmazione economica, bilancio e IV Politiche dell’Unione europea

Senato della Repubblica

Roma, 19 settembre 2023

Audizione del Dirigente il Dipartimento per la produzione statistica Prof.ssa Monica Pratesi

La Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista con cadenza semestrale dalla normativa che disciplina la governance e l’attuazione nazionale del PNRR, riporta i prospetti sull’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie ad accelerare l’avanzamento dei progetti – e delle riforme – e a garantire una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Nel testo che presentiamo quest’oggi, la prima sezione illustra l’evoluzione dello scenario macro-economico, ponendo attenzione alle principali criticità emerse a livello nazionale ed internazionale, come possibili ostacoli alla piena realizzazione del PNRR, e rimandando al Rapporto Annuale 20232 e ad altri prodotti dell’Istituto per ulteriori approfondimenti.

La seconda sezione mette in luce lo stato di avanzamento dei progetti relativi all’ampliamento e all’organizzazione di indicatori di contesto utili ad interpretare l’evoluzione del PNRR, con particolare riguardo alla definizione di un dashboard integrato tra indicatori BES e SDGs ed investimenti del PNRR, rilasciato dall’Istat in via sperimentale a settembre 2022.

La terza sezione, infine, riporta un quadro informativo sintetico dei progetti PNRR in cui l’Istat è coinvolta in qualità di ente attuatore degli investimenti o nell’ambito di partenariati o altre forme di collaborazione scientifica con il mondo della ricerca.