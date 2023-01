Lector Pregunta:

Soy poli y obtengo un novio un adicional condición. Encontrarás Empecé citas en línea otro hombre arriba aquí mismo (entienden de el uno del otro) y realmente apenas empieza a averiguar más grave, simplemente ahora él está presionando personalmente ser monógamo con él .

Yo sin embargo amamos a mi cita pero por la mañana extremadamente improbable moverse a en el que él está. Yo nos preocupamos él, pero yo nos preocupamos él poniendo poco realista expectativas en yo mismo.

Exactamente qué debo hacer?

-Julie (Massachusetts)

Respuesta de Gina Stewart:

cuál es el punto de ser poli con alguien a quien usted no puede ser en el mismo estado con y también tener intención de reubicar a terminar siendo con? Para ayudarte sentirte mal acerca de establecer emociones por alguien quién vida ​​¿dónde vives?

Porque usted no pensar en transferir , qué tipo de unión definitivamente vale preservar? No hay absolutamente ningún encantado terminando a eso en particular situación.

Dicho esto, si quieres monógamo o grave debido al nuevo chico es en realidad un independiente problema deberías dirección en su mérito.

No hay orientación o terapia información: Este sitio no ofrecer psicoterapia información. Su sitio web se supone principalmente para uso por compradores en busca de general información de interés relativo problemas individuos pueden enfrentarse como personas y en interacciones y asociados temas. Material no es destinado a reemplazar o servir como reemplazo para especialista evaluación o solución. Contenidos hallazgos y puntos de vista realmente no deberían ser malentendidos como específicos consejería orientación.

