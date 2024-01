Enna: Sconvolgente Omicidio, Matteo Menzo Sospettato di Aver Ucciso il Padre Gaetano a Coltellate

Un Tragico Ritrovamento a Enna

Enna, Italia – Matteo Menzo, 22 anni, è stato individuato dalla polizia come sospettato dell’omicidio di suo padre, Gaetano Menzo, noto imprenditore edile di 58 anni. Il tragico evento ha avuto luogo nella casa di famiglia di via Mola nel centro storico di Enna. Il giovane è attualmente detenuto presso la Questura, in attesa di fermo.

Il Macabro Scenario

Gaetano Menzo è stato vittima di coltellate mortali nella sua abitazione, un’impresa edile di famiglia, mentre si trovava nei pressi di un cantiere a pochi passi dalla sua casa. Il cadavere è stato scoperto dal fratello della vittima, anch’egli coinvolto nell’impresa di famiglia. Il corpo senza vita di Gaetano ha sconvolto la tranquillità di via Mola, lasciando attoniti gli abitanti del centro storico.

L’Allarme dei Colleghi

La tragica scoperta è avvenuta quando i colleghi di Gaetano hanno notato il suo ritardo nel rientrare al cantiere dopo la pausa pranzo. Preoccupati, hanno deciso di cercarlo nella sua abitazione. È stato lì che il fratello ha fatto la macabra scoperta, trovando Gaetano esanime a causa di numerose coltellate.

La Fuga di Matteo Menzo

Matteo Menzo, il figlio di 22 anni, era stato precedentemente avvistato allontanarsi dalla casa in uno stato visibilmente turbato. Questo comportamento ha sollevato ulteriori sospetti tra i colleghi di Gaetano. Gli investigatori stanno attualmente concentrando i loro sforzi nella ricerca di Matteo, il principale indiziato per questo orribile omicidio.

L’Indagine in Corso

Le indagini sono in corso per comprendere i motivi dietro questa tragica lite familiare che ha portato alla morte dell’imprenditore edile Gaetano Menzo. La famiglia e la comunità sono sotto shock, cercando risposte mentre la polizia lavora per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa drammatica perdita.

Conclusioni

In conclusione, Enna è scossa da questo sconvolgente omicidio che ha colpito una rispettata figura imprenditoriale. Matteo Menzo, il figlio ora sospettato, è al centro delle indagini in corso. La comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi mentre cerca di elaborare l’incredibile tragedia che ha colpito la famiglia Menzo.