Domani venerdì 13 ottobre 2023 l’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato interverrà in apertura della conferenza dal titolo “La filiera dell’Idrogeno in Veneto: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”.

L’evento è organizzato da Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (FVCMS/VSF), Boston Consulting Group e Regione del Veneto, in collaborazione con Eni inizierà alle 9.30 al Capannone Assemblee sindacali del Petrolchimico (via Bottenigo, angolo via F.lli Bandiera, Marghera) ed è dedicato ad approfondire le prospettive di sviluppo per l’idrogeno in Veneto e la relazione con le strategie politico-economiche nazionali e internazionali.