Santa Maria La Longa, 26 mag – Con l’iniziativa degli Energy

Awards l’Agenzia regionale per l’energia (Ape) riconosce che la

Pubblica amministrazione può fare da esempio per i cittadini

nell’attivazione di buone pratiche per il risparmio energetico e

la transizione ecologica.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e

energia in un messaggio rivolto all’Ape e ai Comuni virtuosi che

oggi pomeriggio a Santa Maria La Longa hanno dato vita alla

seconda edizione degli Energy Awards FVG, il galà dei comuni più

efficienti del Friuli Venezia Giulia.

Anche la Regione, è stato detto, ha attivato progetti per il

rinnovamento dei processi di consumo e di transizione energetica

volti a fare del Friuli Venezia Giulia una regione più verde.

Il riferimento va al programma Noemix che prevede, a partire da

quest’anno, la sostituzione di 600 veicoli a combustibile con

nuove tipologie di veicoli elettrici in dotazione nei Comuni

capoluogo, in Regione, nelle Aziende sanitarie e all’Arpa.

Un altro progetto citato dall’assessore è la costituzione di FVG

Energia, società che ricondurrà in house i grandi impianti di

derivazione e le centrali idroelettriche così da garantire la

fornitura diretta di energia.

Infine, la Regione si è dotata di una serie di norme e iniziative

per dare nuovo impulso al fotovoltaico, considerato che

l’autonomia energetica, in particolare con energia pulita, è un

tema di rinnovato interesse a seguito degli eventi bellici in

Ucraina e della crisi degli approvvigionamenti dall’estero.

L’evento si è tenuto nella Villa Mauroner di Tissano, in comune

di Santa Maria la Longa, dove sono stati invitati a partecipare

tutti i comuni regionali, premiati e non, con l’obiettivo di

creare un’occasione di confronto e di arricchimento per tutto il

territorio sui temi dell’energia sostenibile.

Il programma ha visto l’alternarsi di best practice, raccontate

dagli stessi amministratori comunali che le hanno messe in atto,

e premiazioni delle cinque categorie di Comuni++, ovvero le

Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia impegnate

nell’adozione di buone pratiche volte a favorire la riduzione dei

consumi di risorse ed energia, contribuendo concretamente alla

lotta ai cambiamenti climatici.

ARC/SSA/pph