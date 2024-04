Ordinanza per la Valutazione della Stabilità e la Potatura dell’Albero Falcone

Limitazione Temporanea della Circolazione

Il Comune ha emesso l’ordinanza 476 per la valutazione della stabilità e il taglio dell’“Albero Falcone” di via Notarbartolo.

Dettagli dell’Ordinanza

La limitazione della circolazione veicolare e pedonale sarà attiva dal 8 maggio 2024, dalle ore 20:00, fino al giorno successivo.

Divieto di Sosta e Chiusura al Transito

Durante questo periodo, sarà vietata la sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della via Notarbartolo.

Ulteriori Disposizioni

Inoltre, il transito veicolare sarà chiuso dalle ore 00:30 alle ore 03:30 del giorno successivo.

Deviazioni e Percorsi Alternativi

I veicoli provenienti da via della Libertà/via Duca della Verdura dovranno svoltare a destra in Via Giacomo Leopardi. Mentre quelli provenienti da via Francesco Lo Jacono dovranno svoltare a destra e/o proseguire diritto.