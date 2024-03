Elisabetta Canalis difende la polizia: Importanza delle Forze dell’Ordine

Il Contributo Inatteso della Showgirl sul Caso degli Scontri a Pisa

di Redazione Web

Anche Elisabetta Canalis ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo agli scontri avvenuti a Pisa e alle critiche rivolte alla polizia. Dopo le dichiarazioni del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha sottolineato l’importanza di evitare giudizi affrettati, e la controversia sollevata dalle parole della consigliera regionale toscana Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle (“gli agenti hanno meritato gli sputi”, ha affermato, per poi scusarsi), la showgirl ha deciso di intervenire nel dibattito, schierandosi a favore delle forze dell’ordine.

Le Parole Incisive di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, residente negli Stati Uniti da diversi anni, ha espresso la sua opinione attraverso Instagram: “Senza la presenza della polizia, non potremmo nemmeno permetterci di uscire di casa”, ha dichiarato. “Ci sono uomini e donne che rischiano la propria vita per proteggerci ogni giorno, nonostante il loro stipendio non sia affatto proporzionato ai pericoli che affrontano. Troppo spesso dimentichiamo questo fatto essenziale…”