Elezioni 2021, Lombardi: “No al Raggi bis”

Roberta Lombardi, capogruppo alla Camera e adesso in Regione Lazio, dice no al Raggi bis in nome della regola dei due mandati.

Il mandato della sindaca pentastellata sta per volgere al termine. Una domanda rimane: si candiderà per la seconda volta? La grillina Roberta Lombardi dice no: “Raggi è arrivata alla fine del secondo mandato, le regole del M5s parlano di due mandati”.

La dichiarazione viene da un’intervista di Simone Canettieri sul Messaggero.

Lombardi prosegue: “Ora il punto è capire come far crescere i semi piantati in questa prima consiliatura 5 stelle, all’interno di una macchina amministrativa che abbiamo trovato gravemente inquinata da episodi di illegalità”.

Secondo Lombardi, adesso è necessario stringere un’alleanza fuori dal Movimento. È necessario: “chiamare a raccolta tutte quelle forze civiche e politiche della Capitale disposte a raccogliere questa sfida e a lavorare sui temi. Dobbiamo essere in grado di coinvolgere tutti”. Pd compreso.

E la Raggi in tutto ciò? Sembra che se non riuscirà a candidarsi per la seconda volta, cercherà di reinventarsi a livello nazionale.

Raggi ha poi risposto alle dichiarazioni della Lombardi dicendo: “C’è chi ama parlare di alleanze politiche e giochi di poltrone e di palazzo. Personalmente preferisco lavorare per i cittadini. Se mi ricandido? Per ora sono concentrata a sbloccare cantieri e portare investimenti su Roma. Stiamo lavorando molto su mobilità, trasporti, strade e verdi. Il resto sono tutte chiacchiere da vecchia politica”.