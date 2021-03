Egitto: gigantesco cargo arenato blocca il canale di Suez

Il Canale di Suez, una delle principali vie d’acqua del mondo e passaggio vitale tra il Mediterraneo e l’Oceano Indiano, è bloccato da ieri a causa di un mega-container che si è incagliato e potrebbero essere necessari giorni per rimuoverlo consentendo la ripresa del traffico. Lo riferiscono vari media, tra cui la Bbc.

Sono state mobilitate diverse imbarcazioni per aiutare il cargo “Ever Given”, lungo 400 metri e largo 59 incagliatosi a nord del porto di Suez probabilmente a causa di un forte vento e con potenziali ripercussioni a livello mondiale.

Nella tarda mattinata di oggi l’Authority per il Canale ha annunciarto che la navigazione è ripresa solo parzialmente sulla parte “originale” o storica della linea d’acqua che dal 2015 ha avuto

un parziale raddoppio, e non quindi ancora anche sul suo secondo

ramo più recente.

“L’Autorità non risparmia alcuno sforzo per garantire la

normale navigazione”, viene aggiunto nel testo che sintetizza

dichiarazioni del presidente dell’Authority, Osama Rabie.