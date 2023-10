Torna anche quest’anno “Educare… Che avventura!” l’iniziativa organizzata da Comune, Punto famiglie, cooperativa sociale Kaleidoscopio, associazione Ama (Auto mutuo aiuto) e Associazione provinciale per i minori per permettere ai genitori di confrontarsi e condividere la quotidianità dell’esperienza genitoriale guidati da un’operatrice del Punto famiglie.

Otto gli appuntamenti gratuiti che si svolgeranno a cadenza mensile da ottobre a maggio allo Spazio aperto in via Dallafior 2 a Povo a partire dalle ore 20.30.

Le date da segnare in agenda per il 2023 sono i mercoledì 11 ottobre, 15 novembre e 6 dicembre. Si prosegue nel 2024 con gli ultimi cinque incontri, che si svolgeranno sempre di mercoledì alle 20.30, il 10 gennaio, il 7 febbraio, il 20 marzo, il 17 aprile e il 15 maggio.

Numerosi i temi che verranno affrontati quali le relazioni in famiglia, il ruolo genitoriale, il rapporto tra fratelli e con i coetanei, le sfide educative, ma anche dialogo e comunicazione, emozioni e bisogni, conflitti e fatiche oltre al rapporto con la scuola e con la società.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0461 889963 e 328 1508038 o scrivere all’indirizzo elsa.ianes@comune.trento.it, mentre per la partecipazione è possibile chiamare lo 0461 391383 o scrivere a puntofamiglie@automutuoaiuto.it.