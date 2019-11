Edilizia scolastica, presto a Foligno la totale messa in sicurezza delle scuole superiori

Già finanziati – e alcuni anche appaltati – diversi interventi per la messa in sicurezza e l’ammodernamento sismico degli istituti di Foligno.

Buone notizie per gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Perugia nella città di Foligno. “Infatti – riferisce il Consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, Federico Masciolini – dopo l’importante intervento per il miglioramento sismico eseguito nella sede dell’ITE “Scarpellini” (dell’importo complessivo di circa 900.000 euro), nei prossimi mesi sono previsti e già finanziati numerosi importanti interventi presso gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Perugia nella città di Foligno, da realizzare presso il Polo Scolastico della città”.

Gli interventi previsti riguardano:

La realizzazione di nuovi edifici scolastici e nuova palestra per il Liceo Scientifico e Artistico “Marconi”;

l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’Istituto Tecnico Economico “Scarpellini”, dell’edificio ex-fonderie e del blocco Laboratori dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”;

l’adeguamento sismico edifico “Laboratorio misure” dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”;

l’adeguamento sicurezza e impianto elettrico dell’edificio sede dell’Istituto Professionale “Orfini” e del Liceo Classico “Federico Frezzi e Beata Angela”;

interventi per la riduzione della vulnerabilità di intonaci e controsoffitti della sede distaccata de Liceo Classico “Federico Frezzi e Beata Angela” e dell’edificio principale dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”.

Alcuni interventi sono stati già appaltati e di imminente esecuzione, come l’adeguamento per la sicurezza della sede dell’edificio sede dell’Istituto Professionale “Orfini” e del Liceo Classico “Federico Frezzi e Beata Angela” (436.000 euro), altri in corso di esecuzione (interventi per la riduzione della vulnerabilità di intonaci e controsoffitti della sede distaccata del Liceo Classico “Federico Frezzi e Beata Angela” e dell’edificio principale dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”, 36.000 euro per ciascuno dei due interventi), gli altri sono in corso di progettazione, nei vari stadi della stessa (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo). “I lavori previsti, che si aggiungono ovviamente ai periodici interventi di manutenzione ordinaria – conclude Masciolini -, consentiranno alla Provincia di fornire importanti risposte alle esigenze di sicurezza e funzionalità di tutte le scuole superiori di Foligno”.

I finanziamenti disponibili provengono dai contributi ex sisma 2016 (circa 7,5 milioni), dai fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) finalizzati alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (circa 10 milioni), dal Piano di interventi Mutui BEI per l’edilizia scolastica 2018-2020 (un milione), dal Decreto MIUR 607/2017 (circa 510.000 euro), dal Decreto MIUR n. 101/2019 (70.000 euro).