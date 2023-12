Ecobonus mobilità anche per i veicoli commerciali non elettrici

Gli incentivi per l’acquisto di veicoli per il 2024 saranno ampliati, previa rottamazione, anche ai mezzi commerciali di categoria N1 e N2 (ovvero quelli per il trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate e quelli con massa superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore a 12) ad alimentazione alternativa (gas naturale compresso – gpl, mono e bifuel o ibrido) e tradizionale, senza l’obbligo di acquisto di un mezzo elettrico, applicando di fatto gli stessi criteri di accesso all’ecobonus previsti per i veicoli privati.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha così accolto la richiesta avanzata dagli assessori regionali all’Ambiente Matteo Marnati del Piemonte, Giorgio Maione della Lombardia, Giacomo Raul Giampedrone della Liguria e Gianpaolo Bottacin del Veneto ed ha comunicato che sarà inserita in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione.

Facendo proprie le istanze avanzate dalle associazioni di categoria direttamente coinvolte, i quattro assessori avevano sottoposto al presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, al ministro Urso e, per conoscenza al presidente della Commissione per le Attività produttive Alberto Gusmeroli, la necessità di rivedere l’accesso all’ecobonus mobilità per quelle specifiche categorie di veicoli commerciali per i quali si prevedeva l’erogazione solo in caso di acquisto di un mezzo elettrico. Una richiesta che fondava le proprie ragioni non solo su alcune difficoltà legate alla non facile reperibilità di veicoli N1 e N2 elettrici ed anche sul loro costo.

«Ringrazio il ministro e il Governo per questa apertura di buon senso, che permetterà di dare incentivi per la rottamazione degli automezzi per chi ha partita Iva anche a motorizzazioni diverse da quelle elettriche – commenta l’assessore Marnati – Era un vincolo troppo limitante che non permetteva di raggiungere l’obiettivo di eliminare dalla strada più mezzi vetusti possibili».