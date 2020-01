Ecco i primi incontri di “Nati per Leggere” 2020

Martedì 7 e venerdì 10 gennaio si terranno due incontri in cui le famiglie con bambini piccoli potranno sperimentare la lettura condivisa.

Salutato il 2019, anno del ventennale di “Nati per Leggere”, il progetto locale di NpL dà il benvenuto al 2020 e alla dodicesima stagione di “Incontriamoci #abassavoce” con due appuntamenti, organizzati come sempre in collaborazione con il Comune di Trieste e con varie realtà pubbliche e private, per offrire un’occasione alle famiglie di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli, ricevere consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita.

Martedì 7 gennaio 2020, dalle 17 alle 18, “Nati per Leggere” ritorna alla Biblioteca “Il Tram dei Libri” di Opicina (via Doberdò 20/3, al 1° piano del Centro Civico di Altipiano Est). L’incontro, realizzato in italiano e sloveno, è rivolto a famiglie con bambini fino ai 6 anni;

Venerdì 10, dalle 17 alle 18, al Punto Lettura di Nati per Leggere “Il Nuovo Guscio”, in via delle Monache 3, salendo verso San Giusto, appuntamento mensile con le letture di qualità e i consigli sulla pratica della lettura condivisa, per famiglie con bambini fino ai 6 anni.

Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione, con organizzazione delle letture per gruppi omogenei d’età e, ove possibile, anche individualmente. Il programma completo del primo trimestre 2020 di “Incontriamoci #abassavoce” è consultabile all’indirizzo: http://natiperleggere.comune.trieste.it