E-R, 35 nuovi positivi, altri 13 decessi

Salgono a quota 27.267 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: si tratta di 35 in più rispetto a ieri, un incremento fra i più bassi mai registrati dall’inizio dell’emergenza. Sono 153 i nuovi guariti – il computo totale si attesta a 17.756 totali – mentre continua il calo dei casi attivi:, cioè il numero di malati effettivi, calati di 131 unità per una cifra totale pari a 5.525. Sono stati effettuati – spiega la Regione – 5.614 tamponi, che raggiungono complessivamente quota 263.888 mentre i casi lievi in isolamento a domicilio sono 4.712, con un calo di 112 unità. In diminuzione di 13 unità i ricoverati nei reparti Covid e di 6 unità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 13 nuovi decessi: nessun nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini. Nel dettaglio si tratta di 6 uomini e 7 donne.

Complessivamente i decessi ammontano a 3.986.