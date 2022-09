È morto mons. Francesco Nolè. Il cordoglio di Bardi

Giovedì 15 settembre 2022 – È morto a 74 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 30 agosto scorso, l’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè. Originario di Potenza era stato vescovo della diocesi di Tursi e Lagonegro. Dal 2015 ed era arcivescovo di Cosenza.

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello del governo regionale per la scomparsa di mons. Nolè, sacerdote potentino che ha incarnato i valori cristiani con umiltà e devozione. E’ stato un testimone autentico del Vangelo, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, già alla guida della diocesi di Tursi-Lagonegro dove lo ricordano tutti soprattutto per il suo impegno in favore dei più umili e dei giovani. Monsignor Nolè lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità lucana”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.