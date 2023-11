E’ iniziato questa mattina con il convegno “Trieste: la Scienza per l’Agenda 2030”

E’ iniziato questa mattina (15 novembre) l’evento “#InsiemepergliSDG”, la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in partenariato con FAO, UN SDG Action Campaign, Commissione Europea, CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile ospitata fino al 18 novembre a Trieste.

L’evento è iniziato con la conferenza “Trieste: la Scienza per l’Agenda 2030” che ha visto la partecipazione del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dell’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro, della Presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo e dei rappresentanti del Polo Scientifico internazionale di Trieste.

Edmondo Cirielli, vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha sottolineato il ruolo importante che Trieste riveste per il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, in particolare “Trieste è un luogo centrale di propulsione dell’azione diplomatica dell’Italia per la presenza del polo scientifico internazionale e che l’Italia sostiene con forza in quanto ci consente un’apertura verso il sud globale. Tra l’altro l’Amministrazione Comunale e quella Regionale da anni si sono impegnati affinché, anche grazie a questa occasione, Trieste diventi sempre più una città votata all’internazionalizzazione scientifica. Il ministero degli Esteri punta ad utilizzare questa città, che ha anche una storia internazionale, per rilanciare la nostra azione di mediazione diplomatica, grazie alla cooperazione internazionale”.

“Mi fa molto piacere avervi qui e avere grazie a voi la possibilità di far parlare della città coinvolgendo i giovani e il Polo scientifico internazionale triestino – ha detto il sindaco Roberto Dipiazza -.” Dipiazza ha continuato ricordando come fino 2001 il Salone degli Incanti, ospitava una pescheria, ora è diventata un centro espositivo, per grandi mostre e concerti a dimostrazione che “si può fare”. Il Sindaco ha concluso ringraziando gli organizzatori per aver pensato a Trieste, come una delle sedi dove ospitare questa bellissima manifestazione.

La tappa a Trieste è dedicata all’importante contributo che la città offre agli SDG ospitando un’eccellenza mondiale, il polo scientifico internazionale, che raccoglie prestigiosi enti di ricerca e formazione dedicati in particolar modo a garantire a ricercatori provenienti dai Paesi del Sud Globale l’accesso alle migliori conoscenze scientifiche e alle tecnologie che hanno un impatto importante sulla salute, l’ambiente e la sicurezza alimentare dei Paesi di origine. L’Italia è da sempre il principale sostenitore di un modello multilaterale di diplomazia scientifica e Trieste è luogo protagonista di questa tradizione di dialogo e inclusione.

L’incontro intende condividere con la cittadinanza e la comunità scientifica basata a Trieste l’impegno di un territorio per lo sviluppo: attraverso le loro iniziative a Trieste e nel resto del mondo e con il sostegno del Governo, della Regione e delle autorità locali, le Organizzazioni del polo triestino danno un sostegno concreto e quotidiano alla realizzazione degli SDG: dall’istruzione di qualità alla parità di genere, dai partenariati alla lotta al cambiamento climatico, dalla lotta alla fame alla ricerca di energia pulita e accessibile. Tutto questo, grazie alla scienza e all’innovazione.

Immediatamente a seguire si è svolta l’inaugurazione ufficiale delle installazioni #InsiemepergliSDG. visitabili fino al 18 novembre, dalle ore 9 alle ore 18.

Le installazioni sono parte integrante della campagna #InsiemepergliSDG, sono itineranti per informare e responsabilizzare i visitatori sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul ruolo che ogni individuo può svolgere per il loro raggiungimento e per mostrare, con esempi pratici, come la Cooperazione Italiana e i suoi numerosi partner internazionali, nazionali e locali, lavorano in Italia per contribuire al raggiungimento degli SDG, informando giovani, studenti, famiglie e cittadini sull’ impegno comune per lo sviluppo sostenibile.

Oltre alle installazioni, il format della campagna prevede numerose attività, che vengono definite insieme ai partner locali: ad esempio, consigli comunali straordinari che discutono del ruolo degli enti locali per raggiungere l’Agenda 2030; iniziative didattiche con il coinvolgimento di bambine, bambini, adolescenti e scuole, attraverso laboratori dedicati agli SDG e organizzati da Save the Children Italia; realizzazione di opere di street-art murales sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, in partenariato con la UN SDG Action Campaign, per valorizzare il ruolo dell’arte come strumento per mobilitare, ispirare e connettere il grande pubblico sugli SDG, coinvolgendo artisti locali e avviando un percorso di rigenerazione urbana attraverso questa modalità di street-art; giornate dedicate allo sport come strumento di inclusione e dialogo.

Sabato 18 novembre alle 11.30 presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26 di Porto Vecchio (ora Porto Vivo) si svolgerà l’evento conclusivo della quattro giorni a Trieste della campagna #InsiemepergliSDG, “Le città portuali italiane: finestra sul Mediterraneo” che propone una riflessione sul ruolo delle città del Mediterraneo per costruire un Mediterraneo prospero e pacifico tutelando e gestendo, in maniera condivisa, i cosiddetti “beni comuni mediterranei” (quali la transizione verde, l’economia blu, la ricerca e l’innovazione digitale, la diplomazia scientifica e culturale, la salute).

Il mare rappresenta una delle più importanti fonti di crescita economica e di prosperità per l’Italia e per Unione europea. La nostra Nazione, circondata da più di 7.500 chilometri di coste (di cui 3.850 insulari) e da circa 155.000 chilometri quadrati di acque marittime territoriali, può vantare una posizione strategica nel Mare Mediterraneo e, più in generale, nell’ambito del c.d. «Mediterraneo allargato». La rilevanza della blue economy è stata evidenziata dal «Piano del mare» recentemente presentato a Trieste, così come la necessità di sostenere l’innovazione tecnologica, mettendo insieme il mondo delle imprese e il mondo della ricerca, alla base della competitività delle nostre imprese marittime.

A seguire, alle ore 17.30, si terrà l’evento Will MEETS presso il Contamination Lab dell’Università di Trieste per attivare media partnership locali.

Ciascuna tappa di #InsiemepergliSDG contribuisce a un percorso che crea legami e relazioni tra i partner promotori dell’iniziativa e le realtà locali con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le migliori esperienze locali. L’iniziativa sostiene e sviluppa percorsi di condivisione attraverso formazione e didattica, politica partecipativa, cittadinanza attiva, gioco e creatività. Infine, l’iniziativa sviluppa partenariati con i media locali per promuovere i messaggi della campagna e partecipazione sul territorio.

#InsiemepergliSDG è stata avviata a Bari nell’ottobre 2020 e nel 2021 ha viaggiato per le cttà di Bari, Teramo, Roma, Prato e Cremona per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettvi di Sviluppo Sostenibile (gli SDG) e sul lavoro della Cooperazione Italiana e dei suoi partner per il raggiungimento di tali obiettvi nel mondo post – Covid19.

La campagna porterà nel cuore della città triestina le installazioni interattive sull’Agenda2030 visitabili presso il Salone degli Incanti, due eventi di alto livello dedicati alla cooperazione scientifica e al ruolo delle città portuali per lo sviluppo sostenibile, con focus sull’area del Mediterraneo, laboratori didattici per i più piccoli a cura di Save The Children Italia e l’evento Will Meets a cura di Will Media.

