E-commerce farmaceutici: in aumento le vendite di farmaci contro i disturbi intestinali

Il 66% degli italiani soffre di disturbi gastrointestinali. È questo il dato rilevante che emerge dal recente studio che è stato condotto da Assosalute e che ci offre un’immagine delle problematiche gastriche ed intestinali nella popolazione del nostro paese.

La categoria delle malattie gastrointestinali raccoglie un gran numero di quadri patologici. Sono diversi i fattori che possono incidere e che possono contribuire all’insorgenza di questi disturbi. Tra i fattori sui quali è possibile lavorare bisogna ricordare le abitudini alimentari, il consumo voluttuario di alcol, ma anche l’attività fisica.

Chi soffre di un disturbo intestinale sa bene quanto questo possa impattare sulla qualità della vita, che risulta essere inevitabilmente ridotta. I problemi dell’intestino possono infatti interferire con le attività della vita quotidiana, creare una sensazione di disagio ed uno stress psicologico che si ripercuote negativamente sulla salute psicofisica.

La prevalenza elevata di questi disturbi ha portato ad eseguire diversi studi scientifici per allargare le conoscenze che abbiamo al riguardo. Le ricerche sono state condotte non solo per comprendere meglio cause e quadri clinici delle diverse entità patologiche, ma anche per individuare e sviluppare delle terapie corrette che potessero essere di aiuto ai tanti pazienti interessati.

Negli anni sono stati dunque sviluppati prodotti e farmaci che aiutano a risolvere queste problematiche. Tra questi, uno dei più acquistati attualmente è l’enterogermina, ideale per prevenire o per trattare il dismicrobismo intestinale e ristabilire così l’equilibro della flora batterica enterica.

Dismicrobismo intestinale: cos’è?

Nelle patologie che riguardano l’apparato gastroenterico è frequente avere il cosiddetto dismicrobismo intestinale. Questo può essere la causa della sintomatologia – può determinare ad esempio la diarrea – ma può anche essere la conseguenza di un processo patologico indipendente.

Nell’intestino è presente fisiologicamente la flora batterica intestinale. Fino a quando tutti i batteri convivono in equilibrio non si verificano dei disturbi, il problema nasce nel caso in cui uno o più batteri dovessero prendere il sopravvento. Questo configurerebbe il dismicrobismo intestinale e potrebbe rendere possibile la comparsa di un’infezione causata da batteri che già normalmente sono presenti nell’intestino.

Farmaci contro i disturbi intestinali

Per il trattamento delle problematiche gastroenteriche si possono acquistare i farmaci contro i disturbi intestinali. La scelta del farmaco da utilizzare dipende dalla tipologia di disturbo, dell’entità della sintomatologia e dalla causa della malattia.

Nell’ultimo periodo si è osservato un aumento degli acquisti online dei prodotti appartenenti a questa categoria. In particolare, i pazienti decidono di fare riferimento alle farmacie digitali per acquistare integratori per ristabilire la normale flora batterica. Tra questi, come anticipato, l’enterogermina è il più famoso ed è composto da spore di Bacillus clausii. Questo integratore è inserito nella categoria dei farmaci da banco, ciò significa che è possibile acquistare il prodotto senza la necessità di presentare la prescrizione del medico.

A seconda della causa della malattia, potrebbe essere necessario assumere anche altri farmaci soggetti a prescrizione medica. Se il disturbo intestinale è determinato da un’infezione batterica, potrebbe essere richiesto il trattamento antibiotico. La terapia antibiotica deve essere stabilita dal medico, dopo aver individuato il patogeno responsabile ed aver discusso di benefici e dei possibili effetti collaterali della terapia. Gli antibiotici sono farmaci soggetti a prescrizione e non possono essere acquistati online.

Acquistare farmaci da banco online

La possibilità di acquistare farmaci da banco online per curare le malattie intestinali ha reso più semplice per i pazienti trovare i prodotti giusti per il trattamento di questi disturbi. I prodotti in vendita online potrebbero essere acquistati anche in una farmacia fisica, ma i vantaggi dell’acquisto digitale sono la comodità e la convenienza. Il prezzo dei prodotti OTC – i cosiddetti farmaci da banco – è infatti spesso inferiore in rete rispetto al costo proposto dalle farmacie della zona.