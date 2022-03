È Anna Maria Maisto la presidente della Consulta delle elette del Comune di Napoli. Fiorella Saggese e Iris Savastano le vicepresidenti

Nella sala dei Baroni al Maschio Angioino si è riunita oggi per la prima volta la Consulta delle elette, costituita da tutte le donne elette nel Consiglio comunale e nei Consigli di Municipalità, con funzioni di consulenza in materia di pari opportunità e azioni positive.

Erano sessanta le consigliere elette presenti nella Sala dei Baroni oggi per eleggere presidente e vicepresidenti dell’organismo previsto dallo Statuto del Comune. Presenti anche le assessore Teresa Armato, Laura Lieto e Manuela Ferrante che, in qualità di assessora alle Pari Opportunità, ha introdotto la seduta. Un saluto di benvenuto e stato rivolto dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato.

Maria Grazia Vitelli, consigliera comunale del Partito Democratico, è intervenuta per proporre la candidatura a presidente di Anna Maria Maisto e, come vicepresidenti, di Iris Savastano, per la minoranza, e di Fiorella Saggese, per la maggioranza.

Prima di passare al voto, la presidente della Municipalità 4, Maria Caniglia, ha proposto di osservare un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Covid, nella Giornata a loro dedicata.

Con voto segreto, le consigliere hanno eletto Anna Maria Maisto presidente della Consulta delle elette con 57 voti. In una successiva votazione sono state elette vicepresidenti Fiorella Saggese con 50 voti e Iris Savastano con 47 voti.

Occorre una vera e propria transizione culturale per combattere innanzitutto la violenza contro le donne, insieme alle discriminazioni e alle disparità – ha dichiarato la neopresidente Maisto – che ha concluso con un pensiero di solidarietà alle donne ucraine che stanno affrontando la follia della guerra.