Due terreni in vendita a Spini e a Povo

Il Comune di Trento indice un’asta pubblica per la vendita dei due terreni di sua proprietà.

Il primo è un terreno con destinazione produttiva, nella zona industriale nord-est di Spini di Gardolo. L’area è accessibile direttamente sul lato sud dalla strada comunale in via Praga e confina sugli altri lati con fabbricati e terreni di proprietà privata. Il terreno ha una conformazione rettangolare ed è attualmente incolto. Misura complessivamente 3.471 metri quadrati catastali. L’edificazione è soggetta alla preventiva approvazione di un piano attuativo. L’importo a base d’asta è di 548 mila e 800 euro.

Il secondo terreno, edificabile, si trova nella zona residenziale di via Sabbioni a Povo. L’area è accessibile sul lato sud dalla strada comunale via Sabbioni e confina sui lati ovest e nord con terreni di proprietà privata, mentre sul lato est con un terreno pertinenziale all’edificio comunale che ospita il magazzino degli addetti alla manutenzione delle strade e dei vigili del fuoco volontari del sobborgo.

Il terreno ha una conformazione trapezoidale, si presenta in leggera pendenza ed è attualmente incolto. Misura complessivamente 651 metri quadrati. L’importo a base d’asta è di 292 mila euro.

Ciascun terreno – in allegato le foto – verrà aggiudicato mediante il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del giorno 14 febbraio 2024 in busta chiusa indirizzata a Comune di Trento – Ufficio Protocollo e archivio sito in Via Maccani numero 148.

Il bando, completo degli allegati, è disponibile all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito dell’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici https://contrattipubblici.provincia.tn.it/ .

Maggiori dettagli sugli immobili sono disponibili nell’area tematica Patrimonio immobiliare.