Grande risultato per due squadre italiane al Concorso internazionale per poster statistici. L’annuncio dei vincitori è avvenuto durante il 64esimo Convegno Internazionale dell’International Statistical Institute (ISI), tenutosi a Ottawa in Canada dal 16 al 20 luglio 2023.

La competizione biennale ISLP Poster Competition invita gli studenti delle scuole e delle università di tutto il mondo a progettare un poster con l’obiettivo di contribuire a promuovere l’alfabetizzazione statistica. Possono partecipare le scuole secondarie di primo e secondo grado e i corsi di laurea triennali. Alla fase conclusiva accedono i vincitori dei concorsi nazionali di ogni paese coinvolto.

Si aggiudica il terzo posto per il gruppo scuole secondarie di primo grado il lavoro Analisi delle canzoni più ascoltate su Spotify, realizzato da Diletta Bazzardi, Martina Bosio, Federica Ranghetti dell’IC “Rudiano” di Rudiano (Brescia), coordinate dal professor Christian Sberna.

Nella categoria scuole secondarie di secondo grado si è qualificato secondo il poster Stiamo coltivando il futuro dell’agricoltura in Italia? realizzato da Ludovica Del Principe, Vincenzo Minutillo, Andrea Giacchetta, Cristian Lampitelli, e Daria Ciaravolo, dell’Istituto Merloni Miliani di Fabriano (Ancona), coordinati dalla professoressa Monia Stoppini.

Scopri i poster vincitori della fase nazionale del concorso.