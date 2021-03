Due rapine in 3 mesi in supermercato nel Barese, tre arresti

Avrebbero rapinato lo stesso supermercato di Gioia del Colle (Bari) due volte in tre mesi, facendo irruzione armati e minacciando la cassiera davanti ad altri clienti, per poi fuggire con il denaro. I carabinieri hanno arrestato i tre presunti rapinatori, tutti pregiudicati del quartiere San Paolo di Bari, di 21 e 22 anni, accusati di rapina aggravata e ricettazione.

I fatti contestati risalgono all’8 agosto e al 10 ottobre 2020.

Nel primo episodio, all’una del pomeriggio, in due con cappellino e mascherina, uno armato di pistola, dopo aver fatto irruzione nell’esercizio commerciale e minacciato la cassiera, si erano impossessati di circa 500 euro, sottratti dal registratore di cassa, dileguandosi poi a bordo di un’auto rubata. Il successivo 10 ottobre, verso mezzogiorno, sempre due rapinatori con volto coperto da cappellino e mascherina, anche in questo caso uno armato di pistola, avevano asportato circa 800 euro. Uno dei due sarebbe responsabile di entrambe le rapine e avrebbe agito nelle due occasioni con un diverso complice.

Dopo il secondo colpo è stata la cassiera a riconoscerlo, rivelando agli investigatori che si trattava della stessa persona che qualche mese prima aveva nuovamente rapinato il supermercato. Così sono partite le indagini, con pedinamenti e l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di identificare i presunti rapinatori, ora in carcere.