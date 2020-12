Due immigrati travolti da treno nel Savonese

Due giovani stranieri sono morti la scorsa notte a Quiliano (Savona) travolti da un treno regionale.

Facevano parte di un gruppo di 10 immigrati.

Alla polizia hanno detto che volevano raggiungere la Francia. Il fratello di una vittima è stato portato in ospedale per lo shock. I sopravvissuti sono stati portati in Questura per il segnalamento e per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione.

Provenivano dal Medio Oriente i due ragazzi di circa 20 anni travolti dal treno. Appartenevano a un gruppo di profughi curdi e iraniani proveniente da Lecce. Il gruppo stava camminando lungo i binari. Secondo quanto appreso da fonti investigative si tratta di un fenomeno in aumento da qualche settimana: la polizia di Stato ha intercettato diversi gruppi di afgani, curdi, iraniani o iracheni, soprattutto nei pressi dei caselli autostradali. Nessuno di loro parla italiano o conosce la geografia della zona: i migranti, diretti in Francia, verrebbero abbandonati a Savona con l’unica indicazione utile di seguire i binari.