Due fine settimana per conoscere il patrimonio museale di Budrio

Budrio dedica due fine settimana a far conoscere i propri musei, in particolare alla scoperta del Museo Archeologico Paleoambientale “E. Silvestri” e della Pinacoteca civica “D. Inzaghi”, con un programma di laboratori e visite guidate.

L’ingresso è gratuito, ma per i laboraori serve la prenotazione a cultura@comune.budrio.bo.it / 051/6928279 o 051/9628286.

L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione culturale Arte.Na.

Il programma

Sabato 18 novembre “A banchetto con i romani, a tavola con i signori”. Laboratorio museo archeologico ore 10:00 (*), laboratorio Pinacoteca ore 11:00 (*)

Analogie e differenze tra il banchetto documentato dalle fonti archologiche e quello rappresentato nelle opere dei pittori rinascimentali e moderni.

Domenica 19 novembre – visite guidate

Ore 10.00 visita guidata al museo archeologico

Ore 11.00 visita guidata alla pinacoteca civica

Sabato 2 dicembre “Gioielli etruschi e monili di età moderna”. Laboratorio museo archeologico ore 10:00 (*), laboratorio Pinacoteca ore 11:00 (*)

Andiamo alla scoperta degli straordinari gioielli indossati dalle donne etrusche e ammiriamo sulle tele dipinte i monili preziosi indossati dalle dame dell’età moderna.

Domenica 3 dicembre – visite guidate

Ore 10.00 visita guidata al museo archeologico

Ore 11.00 visita guidata alla pinacoteca civica

(*) i laboratori hanno una durata di 50 minuti e sono rivolti alla fascia di età 8-11 anni