Due cani bagnino salvano 15enne nelle acque di Palinuro

Una quindicenne è stata salvata da due cani bagnino. E’ accaduto ieri nel mare di Palinuro, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento.

La ragazza si era tuffata in acqua intorno alle 17 in compagnia di alcune amiche quando è stata trascinata al largo dalle forti correnti. Scattati immediatamente i soccorsi, la giovane è stata raggiunta dai Labrador Igor e Luna e dai loro compagni umani della “Scuola Italiana Cani Salvataggio”, che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di Palinuro.

Assicurata al baywatch, Ilenia, questo il nome della quindicenne, aggrappandosi ai bagnini a quattro zampe è stata quindi riportata a riva dove ha potuto abbracciare le amiche.

In questi giorni a Palinuro operano sei unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), suddivise in tre postazioni di sicurezza, con il coordinamento della Guardia Costiera e dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola.