Droga: Gaeta, 38enne fermata per detenzione ai fini di spaccio

Martedì 22 ottobre 2019, i militari della tenenza Carabinieri di Gaeta, deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” una 38enne del luogo. La donna, sottoposta a perquisizione domiciliare delegata dall’ autorità giudiziaria a seguito di una denuncia di furto presentata da una 76enne, veniva trovata in possesso di 3 piante di marijuana in fase di essiccazione, 93 semi di marijuana, 5 grammi di hashish ed altro materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.