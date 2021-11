Droga e soldi falsi nel residence chiuso, due arresti

La loro base operativa era un residence non in attività nell’hinterland di Cagliari, dal quale organizzavano lo spaccio e lo smercio di banconote false.

Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari che hanno arrestato un 30enne e un 27enne, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di droga e possesso ingiustificato di una pistola scacciacani.

Per i due potrebbe scattare anche l’accusa di smercio di banconote false.

Sequestrati tre chili di droga tra marijuana e cocaina, una pistola scacciacani priva di tappo e numerose banconote da 50 euro fotocopiate.

Su arma e soldi sono in corso ulteriori verifiche: potrebbero essere stati usati per commettere altri reati.