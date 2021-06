Droga: da Slovenia con 100 dosi eroina, arrestate a Trieste

La Polizia locale di Trieste ha arrestato due ragazze, di 18 e 20 anni, perché trovate in possesso di cento dosi di eroina, provenienti dalla Slovenia. E’ accaduto alcune sere fa, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, quando nel quartiere di Servola, nell’ambito dei controlli antidroga nella periferia est della città, operatori del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale avevano notato scendere da un taxi sloveno le due giovani donne e un uomo – già noto per reati connessi agli stupefacenti.

I tre sono stati fermati per un controllo ma, sebbene non emergessero elementi di illiceità, i vigili si erano insospettiti per l’atteggiamento di inquietudine che pervadeva i tre. Accompagnati dunque al comando di via Revoltella, è stata compiuta una perquisizione più accurata, dalla quale è risultato il possesso della sostanza stupefacente. Le due giovani sono state arrestate con l’accusa di aver importato dalla Slovenia la droga con fini di spaccio in concorso tra loro; l’uomo è stato invece denunciato in stato di libertà per concorso in reato.