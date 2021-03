Droga: 35 kg di marijuana nascosti in un camion, due arresti

– La Guardia di Finanza ha sequestrato al porto di Tremestieri, a Messina, circa 35 kg di marijuana nascosti all’interno di un autocarro che, da documentazione di accompagnamento, risultava trasportare generi ortofrutticoli destinati alla Sicilia orientale. I finanzieri hanno arrestato i due autotrasportatatori Maurizio Azzara, 47 anni e Salvatore Puglisi, 46 entrambi di origini catanesi, per traffico di sostanze stupefacenti.

Il sequestro è stato eseguito nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui mezzi in transito sullo stretto provenienti da Villa San Giovanni. I finanzieri insospettiti dall’atteggiamento dell’autotrasportatore e del suo complice, palesemente nervosi durante l’ispezione, hanno perquisito il mezzo e il rimorchio, avvalendosi dell’aiuto del cane antidroga “Dandy”,.

Trovati all’interno di un vano porta bancale 8 confezioni di marijuana, tutte sigillate, per un totale di circa 35 chili.

All’esito del controllo, sono stati sequestrati, anche 2mila euro in contanti e telefoni cellulari.