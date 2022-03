Driving Simulation Center Lanciano è Centro Simulazione Sportiva federale ACI ESport

Il Driving Simulation Center di Lanciano è ufficialmente un Centro Simulazione Sportiva federale con licenza ACI Sport.

Siamo al fianco della federazione, ed in particolare collaboriamo con entusiasmo con la commissione ACI ESport, perchè crediamo fermamente nella funzione di diffondere la cultura della simulazione di guida per tutti gli appassionati.

Da oggi quindi, il Driving Simulation Center di Lanciano amplia ulteriormente l’offerta dei propri servizi del mondo simracing:

> organizziamo campionati online ed onsite

> gestiamo sessioni di allenamento professionale (inclusa analisi dati con telemetria) per i simdrivers

> organizziamo sessioni di allenamento specifiche per piloti reali che devono prepararsi per le gare in pista o perfezionare la propria tecnica

> svolgiamo test sulla condizione fisica e mentale del pilota e del simdriver

Contattaci subito per saperne di più e prenotare una sessione di test:

> E-mail: info@drivingsimulationcenter.it

> telefono o messaggio Whatsapp: 380 411 69 22