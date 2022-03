Draghi sarà a Napoli martedi 29 marzo per la firma del «Patto per Napoli».

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Napoli martedi 29 marzo per la firma del «Patto per Napoli». “La decisione del Presidente del Consiglio di siglare in città il patto per Napoli”- dichiara l’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta – “è una scelta istituzionale e politica importante per Napoli e l’intero mezzogiorno.”. “La firma del “Patto” rappresenta un punto di svolta che consente all’amministrazione di uscire, con una strategia condivisa, da una fase finanziaria difficile per operare l’Indispensabile ed urgente rilancio economico e sociale della città.