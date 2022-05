“Pierino e il lupo” per i bambini della città

Al Giardino incantato di piazza Venezia l’Orchestra regionale Haydn di Bolzano e Trento si è esibita venerdì 27 maggio con un doppio spettacolo di Pierino e il lupo per i nidi e le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa è proposta all’interno del patto di collaborazione di cura dei beni comuni, presentato recentemente anche all’Officina dei beni comuni di Labsus come esempio di iniziativa che promuove una comunità educante e i rapporti intergenerazionali, nell’ottica di una scuola che si apre al territorio, e che ha trasformato il Giardino incantato in uno spazio di scoperta ed esplorazione da parte dei bambini, un luogo dove si fa cultura ed educazione grazie al protagonismo non solo dei bambini ma anche di altre realtà e cittadini attivi del quartiere.