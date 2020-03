Doppio reato per topo d’appartamento.

Esce senza auto dichiarazione per andare a svaligiare un appartamento, arrestato.

La vicenda avviene nel comune di Sabaudia lo scorso 15 marzo. La squadra dei carabinieri di Sabaudia, pattugliando l’area per assicurare l’effettività delle norme di contenimento anti Covid-19, hanno sorpreso sul fatto un uomo senza fissa dimora nell’atto di introdursi all’interno di un’abitazione privata. Il senza tetto è stato arrestato con accusa di doppio reato, non soltanto di furto ma anche non rispetto delle norme anti-contagio.