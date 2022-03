Dopo lo “strappo” con Bardi, l’ex assessore Leone passa a Fratelli d’Italia

Giovedì 17 marzo 2022 – Lo ha annunciato lui stesso con un post con tanto di fotografia: l’ex assessore Rocco Leone passa da Forza Italia a Fratelli d’Italia.

“Inizia una nova avventura politica” scrive Leone che in un primo momento aveva annunciato di passare al Gruppo Misto.

A determinare la decisione di lasciare Forza Italia la non ricoferma ad assessore alla Sanità, scelta del Presidente Bardi da Leone ritenuta un’offesa personale.

“Lei mi ha trattato come un pupo senz’anima” è uno dei passaggi dell’intervento in Consiglio Regionale dell’ex assessore, al quale vi rimandiamo (VEDI).