Dopo 32 anni il Pci riapre una sede a Genova

Dopo 32 anni Genova ha nuovamente una sede del Pci. E’ stata aperta in via Aperta in via Garello 17r nel quartiere di Certosa, in Valpolcevera, zona ‘ferita’ dal crollo del ponte Morandi .

“Ci sarebbe piaciuto poterla inaugurare con una festa tra compagni e sostenitori ma, data l’emergenza sanitaria per il Covid-19, abbiamo preferito la sicurezza rispetto alla visibilità. Ciò che più conta è che abbiamo uno spazio dove poter lavorare per le categorie più deboli e dimenticate, a fianco dei lavoratori, dei disoccupati e degli studenti”, dice Luca Stocchi, segretario della federazione di Genova.

“Spero di tornare presto a riabbracciare i compagni e a riempire le piazze con le nostre bandiere: in questo momento storico Genova ha bisogno di un vero Partito Comunista”, conclude Stocchi, salutando con il motto “Avanti Popolo! “.