Donna scomparsa nel Potentino, trovata l’auto a Rionero

RIONERO IN VULTURE (PZ) – E’ stata ritrovata in un parcheggio vicino lo stadio di Rionero in Vulture, l’auto, una Fiat Panda beige, di Raffaella Monterisi, la 33enne originaria di Ripacandida (Pz), di cui si erano perse le tracce dalle ore 18.00 di sabato scorso. Alta 1 metro e 60 centimetri, capelli neri, occhi marroni, Raffaella indossava, al momento della scomparsa, una maglia nera, pantaloni fucsia e scarpe con zeppe a strisce dorate.

Le ricerche portate avanti dai carabinieri di Venosa e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza, con l’ausilio di squadre provenienti da Melfi e Pescopagano, al momento sono state sospese.

L’allarme era stato lanciato dal marito che non vedendola rientrare a casa ha allertato le forze dell’ordine.

Sentiti anche alcuni testimoni che l’avrebbero vista allontanarsi a bordo di un altro veicolo. Prende piedi quindi l’ipotesi di allontanamento volontario.