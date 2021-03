Donna muore in incendio appartamento nel Savonese

Una donna è morta stamani ad Andora a causa di un incendio divampato nella sua abitazione in via San Bernardino, nei pressi della Marina di Andora. Immediato l’intervento sul posto di vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, l’anziana potrebbe essere morta intossicata dal fumo. L’incendio si sarebbe sviluppato nella camera da letto. A dare l’allarme la sua badante che, arrivando nell’appartamento, ha notato il fumo uscire dalla camera. Le fiamme sono state rapidamente spente, ma la donna era già deceduta.

E’ Franca Dabroi, 60 anni, invalida, la vittima del rogo. La donna è deceduta per aver respirato i fumi causati dall’incendio delle suppellettili della camera da letto. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, probabilmente la donna non si sarebbe accorta inizialmente di quanto stava accadendo; quando ha provato a scappare sarebbe svenuta o per il fumo respirato o per un malore.