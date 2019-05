Donatore di 97 anni salva 60enne

Un uomo di 97 anni ha donato il suo fegato ad un 60enne e lo ha salvato.

A Firenze è stato effettuato un altro trapianto di fegato da record. Il ricevente è un uomo di 60 anni, ma l’aspetto sconvolgente, è l’età del donatore. Si tratta infatti di un uomo di ben 97 anni. Praticamente un centenario.

L’uomo era deceduto qualche giorno fa e i suoi familiari hanno acconsentito al trapianto.

Coordinatore locale donazione e trapianti dell’Azienda Usl Toscana Centro, Alessandro Pacini, ha commentato la vicenda dicendo che: “Vorrei complimentarmi con i coordinamenti locali ospedalieri e tutti i referenti delle Rianimazioni, Dea e reparti di medicina, che con umanità e professionalità affrontano quotidianamente l’assistenza clinica di pazienti affetti anche da gravi malattie che possono portare, sia a guarigione, ma anche alla morte.

In questo ultimo caso è importante considerare che una donazione di organi e tessuti, secondo una volontà espressa in vita dal deceduto o nulla osta dei congiunti aventi diritto, può salvare la vita di molti pazienti la cui unica speranza è un trapianto”.

È importante ricordare che non esistono limiti di età per donare e che, è possibile esprimere questa volontà per il postmortem. Le persone che lo desiderano, possono recarsi alle anagrafi dei Comuni in occasione del rilascio della carta d’identità. Non solo, anche presso le sedi Cup dell’Ausl.