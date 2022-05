Una giornata di giochi e divertimento per bambini e famiglie alla scoperta della cultura giapponese. Domani, domenica 29 maggio, a Forte Marghera, nell’ambito del“Japan Day“, evento inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa” del Comune di Venezia, l’Associazione Culturale VeneziaComix proporràdiverse iniziative artistiche e creative (workshop di disegno manga, giochi di ruolo manga, laboratori di costruzione di maschere di carta giapponesi, etc.) con l’obiettivo di aggregare e coinvolgere bambini e famiglie.

Per l’occasione arriverà anche il Bibliobus che porterà una selezione di fumetti manga da leggere o scoprire direttamente a bordo o nella bellissima cornice del parco.

Evento gratuito aperto alla cittadinanza.

Di seguito tutte le attività che si svolgeranno all’interno di Forte Marghera all’entrata:

Esposizione dei disegni del KODOMO NO HI CONTEST della MangaSchool Venezia;

Dalle 10.30 alle 18.00 SESSIONI DI GIOCO DA TAVOLO di ambientazione giapponese (shogun, rumble nation, tayu, samurai) e tradizionali dell’oriente (Go) a cura de “Il signor Nielsen – Giochi e fumetti Mestre” con MASSIMO TONIZZO;

Dalle 10.30 alle 18.00 GDR MANGA (dai 6 anni in su) con l’Astrofilosofo FABRIZIO MELODIA.

Per il Japan Day, il buon Astrofilosofo porterebbe nientedimeno che “Teenager Manga Mutanti”, il gdr dei manga adatto a tutte le età, per rivivere tutti insieme le atmosfere di anime come “Lamù, la ragazza dello spazio”, di “Ramna 1/2”, di Pokémon e Digimon. Porterò “Il gioco di ruolo dei manga”, per rivivere le atmosfere dei film dello studio Ghibli, da Nausicaa fino alla Città incantata. Giocheremo ad “Anime e Sangue”, pilotando giganteschi robottoni guerrieri contro l’ esercito del male, gridando a squarciagola “Alabarda Spaziale”, “Raggi fotonici”, “Attacco solare, energiaaaa!”. E infine, giocheremo con onorevoli samurai e invisibili ninja con il gioco di carte “Samurai Sword”.

Dalle 10.30 alle 12.30 LABORATORIO DI DISEGNO MANGA “INVENTA IL TUO PERSONAGGIO”(6-12 anni) a cura di MANGASCHOOL con ELENA PANTALEONI.

Laboratorio per avvicinare i più piccoli al mondo del disegno dedicato al character design: partiremo da un’idea o da un personaggio preferito e poi lo disegneremo a figura intera o a mezzo busto.

Dalle 10:30 alle 12:30 LABORATORIO “IMPARIAMO A SCRIVERE IN GIAPPONESE!” (dai 10 anni in su) con ANNA ZANCAN.

I kanji, quelli che noi chiamiamo ideogrammi, nascondono storie incredibili che raccontano la vita e le abitudini di chi li ha inventati. Durante il workshop scopriremo alcune di essi e non solo! La scrittura giapponese include infatti anche due alfabeti fonetici utilissimi per scrivere tante cose, tra cui i nostri nomi italiani!

Dalle 12.30 alle 15.30 LABORATORIO COSTRUZIONE KOINOBORI (6-12 anni) con FEDERICA SANSON.

Laboratorio creativo di costruzione dei “Koinobori”, le tradizionali bandiere giapponesi a forma di carpa. In questo laboratorio creeremo tutti assieme le nostre coloratissime bandiere a forma di carpa, i Koinobori, simbolo della festa giapponese “Kodomo no hi” dedicata ai bambini!

Ma perché proprio una bandiera a forma di carpa? Perché, come le carpe, che sono simbolo di forza e tenacia dato il loro nuotare controcorrente, così si vuole augurare ai bambini di crescere forti e tenaci come loro! Un piccolo e colorato porta fortuna, simbolo di protezione!

Dalle 15.00 alle 18.00 BIBLIOBUS in collaborazione con VEZ e Rete Biblioteche Venezia;

Un servizio mobile per fare ricerche, consultazioni e scegliere tra molte proposte da scoprire: albi illustrati, fumetti, saggi, romanzi rosa, di avventura e gialli… storie per tutti i gusti ed età.

In occasione del Japan Day, il Bibliobus porterà a Forte Marghera una selezione di un centinaio di manga da scoprire e leggere. E se non sapete da dove iniziare , vi potrete far aiutare da Lucia Borin che vi saprà indirizzare al manga più adatto a voi!

Il servizio è coordinato dalla Rete Biblioteche Venezia e gestito dai bibliotecari dell’ATI CoopCulture e SocioCulturale, è totalmente gratuito e svolto in totale rispetto delle misure anti-contagio

Dalle 15.00 alle 18.00 LABORATORIO “LE BASI DEL DISEGNO MANGA, IL VOLTO E LE SUE ESPRESSIONI”(6-12 anni) a cura di MANGASCHOOL con FRANCESCA COPPO.

Laboratorio per avvicinare i più piccoli al mondo del disegno: partiremo con la schematizzazione a cerchio fino a un volto completo, cercando di andare passo per passo. Infine, ottenuto il volto si proverà a disegnare alcune espressioni di base come la felicità, tristezza e rabbia.

Dalle 16.00 alle 18.00 LABORATORIO DI MASCHERE GIAPPONESI con CATERINA GUERRIERO;

Insieme creeremo la nostra maschera personalizzata a partire da una base a scelta. Potremmo sbizzarirci con colori e diversi materiali (pennarelli, pastelli, ritagli di carta, cartoncino e giornale) per preparare la nostra maschera con figure tradizionali giapponesi, e potremo alla fine indossarla!

Ogni bambino avrà possibilità di esprimere la propria creatività e la storia che vorrà raccontare tramite questo piccolo gioco, e sarà un modo perfetto per immortalare i bambini in qualche scatto in giro per il Forte con la maschera! E tu chi sceglierai di essere? Ti aspettiamo!