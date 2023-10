Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza; metà verrà donato al all’ospedale “Burlo Garofalo” e metà per le cure della bambina serba Lea Jovanovic, che vive in Serbia, con un handicap dal giorno della nascita per cui necessita di costanti cure interventi da parte di logopedisti, stomatopodi, diffettologi ecc.

Il torneo rappresenta anche una festa popolare con musica, danze e gastronomia balcanica con la partecipazione di un migliaio di visitatori, sia di Trieste che da altre parti dell’Italia e della Slovenia.