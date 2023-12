Domenica 17 dicembre a latina torna In alto i nostri cuori

DOMENICA 17 DICEMBRE AL CIMITERO DI LATINA TORNA PER L’OTTAVO ANNO LA MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITÀ DEL SANTO NATALE PER AUGURARE BUONE FESTE AI NOSTRI CARI DEFUNTI

Domenica 17 dicembre torna a Latina per l’ottavo anno la manifestazione in prossimità delle feste natalizie “In alto i nostri cuori” per augurare buone feste ai nostri cari defunti.

L’appuntamento è alle 17.30 davanti il piazzale del cimitero comunale. Ognuno potrà portare la propria lanterna con su scritto un pensiero da far arrivare “Lassù in Alto”. Chiunque desideri lasciare una dedica o un pensiero potrà altresì appendere la propria pallina natalizia sull’albero di Natale allestito all’interno del cimitero. Il senso della manifestazione sta tutto nelle parole di Silvia Buonamano, organizzatrice dell’evento, che anche quest’anno ha voluto scrivere un messaggio toccante: “Buon Natale: due parole che, per molti, potrebbero rappresentare una frase di circostanza ma per chi, come noi, ha subito una perdita… sono colme di tristezza, di rimpianti, di rimorsi, di mancanze. Il Natale, però, è la festa della famiglia, delle luci, del calore, della condivisione. L’unica festa che riesce a creare intorno a noi un’atmosfera magica. Per questo, fosse possibile, come per magia, mi piacerebbe che in ogni albero, presente nelle nostre case, ci fosse appesa, al posto di una pallina, una penna magica. Una penna il cui compito sarebbe quello di continuare a scrivere ciò che, per colpa di chissà quale fato a cui è stato impossibile opporsi, è rimasto in sospeso. È bello pensare di poter avere a disposizione una penna capace di regalarci del tempo. Il tempo di poter riscrivere un Natale insieme a chi ci manca. Il tempo per poter preparare l’albero insieme al nostro Angelo, il tempo di poter sorridere e gioire con lui. Sarebbe bello continuare a dare un seguito ai progetti costruiti insieme e se la magia potesse continuare ancora, ognuno di noi vorrebbe sentirsi sfiorare la guancia dalla carezza più dolce che esista, vorrebbe sentirsi poggiare le labbra sulla propria fronte, vorrebbe sentire ancora una volta la voce di chi più ci manca. Una voce capace di assicurarci, capace, con la sua presenza, di farci rivivere la magia del Natale, fatto di nessuna mancanza. Passato il periodo natalizio l’albero verrà smontato ma la penna rimarrà nelle nostre mani come ricordo di un Natale indimenticabile. Ci sono, infatti, dei ricordi, delle sensazioni che continueranno a far parte di noi e che mai dimenticheremo. Per questo ogni qualvolta si sentirà il bisogno di rivivere un po’ di magia basterà aprire il cassetto che custodisce le cose più preziose che abbiamo e riprendere a scrivere con la nostra penna magica, la stessa penna con la quale abbiamo scritto il messaggio d’amore da far arrivare Lassù, in alto, con tutti i nostri cuori… e grazie angeli per averci donato la penna!”.

Per maggiori informazioni seguite la pagina Facebook: “In alto i nostri cuori – Evento a Latina”