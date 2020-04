Domani riapre Help Center di Catania

Riaprirà domani Help Center a Catania, “con gli opportuni accorgimenti e la necessaria rimodulazione dell’attività assistenziale”

La struttura sarà aperta esclusivamente per la distribuzione dei pasti, che verrà effettuata all’aperto, nel piazzale antistante l’Help Center, tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:00, nell’osservanza di tutte le misure anti-contagio previste dall’autorità pubblica, sia nella preparazione che nella distribuzione dei pasti agli assistiti.

“Siamo costretti a riaprire per via dell’emergenza povertà sempre più crescente – spiega il direttore, don Piero Galvano – in una realtà, come quella etnea, che era stata già martoriata dalla crisi economica, anche se è importante ribadire alla cittadinanza che il nostro livello di attenzione alle misure anti-contagio resterà altissimo, perché siamo assolutamente consapevoli dell’urgenza di non abbassare la guardia”.