Domani chiusi l’Ufficio relazioni con il pubblico e l’Informagiovani, sospeso il servizio di centralino telefonico comunale

Si comunica che, per lavori di manutenzione, domani, martedì 29 marzo, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Informagiovani di via Roberto da Bari 1 resteranno temporaneamente chiusi per l’intera giornata. Il servizio all’utenza sarà comunque garantito dal servizio di call center ai numeri 080/5772390 – 2391. Gli uffici riapriranno regolarmente al pubblico mercoledì 30 marzo.

Si comunica inoltre che, sempre domani, a causa di motivi tecnici, il servizio di centralino telefonico sarà temporaneamente sospeso.