Domani, giovedì 12 ottobre, alle 18 sarà presentato a Gardolo il murale ispirato al tema “amore” realizzato dai neo-diciottenni durante Tut Gardol en Festa. L’opera, situata nel sottopasso di via Aeroporto, vuole essere una testimonianza dell’impegno e della creatività dei giovani.

Durante l’estate i ragazzi hanno imparato insieme all’associazione Alchemica le pratiche e le tecniche della street art per realizzare il murale insieme ai due artisti Silvia Gadda e Senka Semak. L’opera è stata realizzata con il sostegno del Consiglio circoscrizionale di Gardolo, del Comitato associazioni gardolesi, dell’associazione Donne Battisti Bittanti e del Tavolo Street Art Trento, coordinato dall’ufficio Politiche giovanili del Comune.

Il murale vuole rappresentare non solo l’amore in senso romantico, ma anche quello frutto delle diverse relazioni significative che si creano con le altre persone, come la famiglia e le amicizie. Questo tema è emerso dopo lo scambio di pensiero tra i giovani e le donne del circolo Donne Bittanti Battisti.

In una palette che va dal viola all’arancione, colori che trasmettono grande vitalità, sono raffigurati rami e piante, che si intrecciano a rappresentare le diverse relazioni, e due cuori, uno di rami per esprimere l’amore come spazio di relazione e l’altro brillante, contenuto all’interno, per trasmettere la gioia collegata a questo sentimento.