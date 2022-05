Domani 28 maggio a Palazzo Caetani conferenza con l’egittologa Stefania Sofra

A cento anni dalla sorprendente scoperta della tomba del

faraone Tutankhamon, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di

Fondi ospita una celebre esperta egittologa, Stefania Sofra, che domani sabato

28 maggio, alle ore 10,30 nella sala grande del Palazzo Caetani, terra un’importante

conferenza.

L’occasione della presenza a Fondi della studiosa offrirà

spunti di riflessione sui resti archeologici del Tempio di Iside a Villa

Placitelli a Montevago di Fondi. Il sito è di proprietà della Regione Lazio ed

è gestito dall’Ente Parco Monti Ausoni. All’evento, di grande interesse storico

e culturale per la città, parteciperà anche il sindaco di Fondi Beniamino

Maschietto.

“L’iniziativa promossa dell’Ente Parco Naturale Regionale

Monti Ausoni e Lago di Fondi – afferma il direttore Lucio De Filippis – si

svolge a pochi giorni dall’annuncio fatto dal ministro della Cultura Dario

Franceschini, richiedendo l’inserimento dell’intero tracciato della Via Appia

antica patrimonio Unesco dell’Umanità. E diversi sono i monumenti e le presenze

archeologiche nel territorio del Parco Ausoni, tra queste il Tempio di Iside.

Riteniamo sia importante e fondamentale conservare, tutelare e promuovere anche

i resti archeologici”.

Per quanto riguarda l’oggetto della conferenza, invece, il 2022

è un anno importantissimo per via del centenario della scoperta

della tomba del faraone Tutankhamon, avvenuta grazie alla tenacia

dell’archeologo inglese Howard Carter, e al suo finanziatore Lord Carnavon.

Si tratta, del resto, dell’unica tomba della storia ritrovata

perfettamente intatta con uno splendido tesoro che ha reso Tutankhamon il faraone

più celebre della storia egizia. Verrà analizzata la breve vita del regnante, salito

al trono all’età di 9 anni e morto prematuramente dopo soli 10 anni di regno. Verranno inoltre illustrati i dettagli di un’indagine sulla reale causa della morte del faraone grazie ai risultati

della TAC eseguita sulla sua mummia che ha rivelato inaspettati retroscena,

dando nuova forma a una delle figure più affascinanti dell’umanità.