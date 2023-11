“Diritti in movimento”: letture, mostre, laboratori per bambini e ragazzi

Sono tante le iniziative che riempiranno la città domenica 19 e lunedì 20 novembre per “Diritti in movimento”, la manifestazione nata per celebrare l’anniversario della Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza firmata nel 1989.

La pace è il tema di quest’anno, scelto per sottolinearne l’importanza alla luce dell’attuale contesto storico e politico che colpisce fortemente molti bambini nel mondo.

Durante le due giornate, i servizi educativi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie, le Circoscrizioni, gli enti del terzo settore e i musei si incontreranno nei vari quartieri della città per festeggiare insieme i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Verranno realizzati i braccialetti della pace, che saranno poi donati alle persone, e degli striscioni con la scritta “Ogni bambino, ovunque, merita la pace”, frase enunciata recentemente dalla Direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell commentando la tragedia nel conflitto israelo-palestinese.

L’iniziativa “Diritti in movimento” è possibile grazie al lavoro corale di Comune, in particolare dei servizi Servizi all’infanzia, Welfare e coesione sociale, ufficio Politiche giovanili e biblioteca, Tuttopace, Unicef, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Muse, Museo diocesano tridentino, Tavolo Trento 0-18, Ant – Amici della neonatologia trentina, Scuola materna romani De Moll, Università di Trento, Scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento, Federazione provinciale scuole materne, Co.e.s.i, Nati per la Musica – Trentino, Nati per Leggere – Trentino, Pro.ges. – Trento, cooperativa Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”, cooperativa Bellesini, cooperativa La Coccinella, Città futura, Istituti comprensivi Trento 3 e Trento 4 Sistema Integrato di Servizi: Progetto 92, Associazione Mutuo Aiuto (Ama), Associazione Provinciale per i Minori (Appm).

Leggi tutto il programma nel testo dell’avviso in allegato e consulta il sito di Trentogiovani .