Dieci migranti nascosti in container, soccorsi

Dieci migranti, tra cui due bimbini, nascosti dentro un container sono stati scoperti questa mattina dalla polizia stradale nell’area di servizio Sant’Ilario, in A12. Ad accorgersi della loro presenza il conducente del mezzo pesante che trasportava il container.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia stradale. I migranti, in buone condizioni, sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.