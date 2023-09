Il nuovo spazio, al servizio del territorio, arricchisce l’offerta del Corso magistrale in Coordinamento e gestione dei servizi educativi e di quello di Scienze dell’Educazione

14 settembre 2023 – E’ stato inaugurato nel Polo di Portogruaro dell’Università degli Studi di Trieste il nuovo centro “I.D.E.A.R.”.

Nato da un’idea di Gina Chianese, docente di Pedagogia generale e sociale, insieme a un gruppo di docenti di area pedagogica, il centro è un laboratorio dove sperimentare innovazione didattica ed educativa. Allestito da Fondazione Portogruaro Campus, lo spazio è al servizio di studenti e studentesse che frequentano i corsi di laurea del Polo ma anche di tutte le istituzioni ed enti locali del settore educativo con azioni di formazione continua e ricerca.

Diverse le attività e le metodologie innovative che saranno utilizzate al centro, fra cui:

– Lego Serious Play. E’ una metodologia di facilitazione attraverso cui proporre ai partecipanti sfide e compiti strategici attraverso la creazione di modelli metaforici con l’utilizzo dei mattoncini Lego.

– Mindfullness. Si tratta di una pratica per aiutare le persone a “essere presenti”, ossia focalizzati e pienamente attenti su quello che sta avvenendo, sia dal punto di vista percettivo-cognitivo che emotivo e al loro effetto su noi stessi e gli altri. E’ possibile sviluppare anche la capacità di ascolto e di comunicazione, la creatività, la gestione dello stress e la proattività.

– Approcci e tecniche narrativo-autobiografiche. Sono attività finalizzate alla formazione autoriflessiva e alla cura di sé che possono essere svolte in aula ma anche in ambienti esterni con esperienze di outdoor learning e outdoor education, dove la dimensione del benessere soggettivo si coniuga a quella della sostenibilità ambientale, paesaggistica e naturalistica.

– Sociodramma e psicodramma. Sono metodi attivi per la comprensione e lo sviluppo dei ruoli sociali, per l’analisi e la successiva modifica di atteggiamenti attraverso la presa di coscienza e la generazione di rinnovate modalità di espressione e interazione. Entrambi sono proposti con modalità coinvolgenti e giocose.

– Attività con metodi espressivo – artistici. Attività che facilitano l’emersione delle risorse e delle criticità sia a livello individuale che di gruppo e aiutano a porle in relazione al benessere dei partecipanti. Esempi sono il “disegno onirico” e i metodi visivi come il “Photovoice” e i vari set di carte “Points of you”.

– DanzaMovimento Terapia. Si tratta di un processo di auto-conoscenza e di comunicazione creativa attraverso il movimento e il linguaggio del corpo fra coscienza, libertà ed emozioni. Le attività di DanzaMovimento Terapia sono applicabili a tutti i contesti educativi, di cura e inclusione.

Hanno inaugurato il centro “I.D.E.A.R” il Rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda, il Direttore generale Luciana Rozzini, il Consigliere incaricato di Portogruaro Campus Massimo Forliti, assieme ai Collaboratori del Rettore per la Didattica Paolo Edomi, per l’Edilizia e l’Energia Ilaria Garofolo e Massimo Degrassi, Vicedirettore del Dipartimento di Studi Umanistici – DISU.

Foto di Veronica Santellani, Foto Ivano Portogruaro