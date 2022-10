Dichiarazione assessore Sabrina Figuccia : Sempre più turisti a Palermo, il Comune al lavoro per garantire maggiore sicurezza

Notizie



“E’ sempre maggiore il numero dei turisti che scelgono la Sicilia, e Palermo in particolare, per trascorrere le proprie vacanze. I dati resi noti dalla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto “Falcone Borsellino”, relativi al mese di settembre lo dimostrano in maniera netta e chiara, con un aumento di oltre 40 mila passeggeri atterrati a Punta Raisi rispetto al 2019, prima quindi dalla pandemia. E nei primi nove mesi del 2022 sono stati oltre 100 mila i passeggeri in più rispetto al 2019 arrivati a Palermo.

Sono numeri, questi, che ci spingono a lavorare sempre più intensamente per aumentare, se possibile, la già immensa capacità attrattiva della nostra città, anche attraverso eventi importanti, come, ad esempio, i mondiali di windsurf che in questi giorni vengono ospitati a Mondello.

Ma, questi dati non devono farci dimenticare che chi viene a Palermo, oltre a godersi le nostre meraviglie, vuole trascorrere giorni tranquilli, senza il pericolo di essere rapinato, scippato o molestato. Ecco perché aumentare il numero delle telecamere di sorveglianza in tutta la città è un obiettivo primario dell’amministrazione comunale. E l’arresto del giovane malvivente, autore di uno scippo ad una turista straniera, individuato grazie agli “occhi elettronici” è un’ottima notizia, di cui ringraziamo le forze dell’ordine, sempre pronte ad assicurare vacanze tranquille a chi decide di venire a Palermo. Sono convinta che, nonostante la brutta avventura, la turista vittima dello scippo, tornerà in città consapevole che la sicurezza dei turisti è uno dei cardini della nostra ospitalità”.