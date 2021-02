Di Maio, rientrati tutti i marittimi bloccati in Cina

“I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, ricordando che erano “fermi in Cina da oltre un anno”.

Di Maio ha aggiunto che “a dicembre, grazie all’impegno del nostro corpo diplomatico, eravamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni per permettergli di ritornare a casa. Risultato ottenuto anche grazie al lavoro della nostra Ambasciata a Pechino”.